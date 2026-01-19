A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Anita tem demência

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:35
Exclusivo «A Protegida»: Anita tem demência - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Anita (Marina Mota) chega do médico e Sofia (Catarina Rebelo) pergunta-lhe como correu. Anita diz que o médico só a mandou descansar mais. Sofia pergunta pelas alucinações e Anita diz que esteve mesmo ali uma pessoa a entregar o currículo, mas Sofia não acredita. Anita diz que vai descansar e pede para não ser incomodada.

Anita tira a caixa de comprimidos que o médico lhe receitou e lembra-se do que ele lhe disse. As alucinações são causadas pelos princípio de demência, mas vai receitar-lhe uns comprimidos para a acalmar e em princípio as alucinações vão parar. Anita olha para os comprimidos, hesitante, mas acaba por tomá-los.

A Protegida

Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade bombástica

A Protegida
Hoje

A Protegida: Hector quer reatar a relação com Diana?

A Protegida
sáb, 17 jan

A Protegida: A reação inesperada de Laura ao saber da morte de Jorge 

A Protegida
sáb, 17 jan

A Protegida: Nuno recusa pedido de JD

A Protegida
sáb, 17 jan

A Protegida: Atitude de Clarice levanta suspeitas a Francisco

A Protegida
sáb, 17 jan

A Protegida: Mariana põe 'os pés pelas mãos' com JD?

A Protegida
sáb, 17 jan
Mais A Protegida

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Flor abdica da herança para Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Maria de Fátima têm uma grave discussão e o passado fica exposto

Terra Forte
3 dez 2025
2

Sol, calor e água quente todo o ano: o destino perfeito a 4 horas de voo

ter, 13 jan
3

Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Babi e o caos instala-se

Terra Forte
sáb, 17 jan
4

David Carreira está quase a dizer adeus aos palcos portugueses... mas há novidades que vão surpreendê-lo

17 jun 2025
5

Mais barato do que a Disneyland, este parque temático é o plano perfeito para 2026

seg, 12 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima chantageia Flor com as imagens escaldantes dela e de Sammy

Terra Forte
Hoje

Bomba em «Amor à Prova»: Tomás avança com ordem de restrição contra Cris

Amor à Prova
Ontem

Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade bombástica

A Protegida
Hoje

«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante

Ontem

Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Babi e o caos instala-se

Terra Forte
sáb, 17 jan
FORA DO ECRÃ

Inês Gutierrez recebe declaração inesperada. E, não é de João Montez

Hoje

“Pura sobrevivência”: Pedro Bianchi Prata enfrenta desafio extremo

Hoje

«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático

Hoje

«Aquelas experiências para a vida»: Ana Guiomar vive ritual que nunca irá esquecer

Amor à Prova
Hoje

Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade bombástica

A Protegida
Hoje

Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé

Hoje
Mais Fora do Ecrã