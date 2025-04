Exclusivo «A Protegida»: Ao discutir com Mariana, Mónica perde o bebé

Em «A Protegida», Nuno (Tiago Teotónio Pereira) vai ter com José Diogo (Pedro Sousa) e ele percebe que Nuno já sabe. José Diogo pergunta-lhe se também acha que ele dormiu com Mónica (Catarina Nifo) e Nuno revela que não, mas isso não é relevante, o importante agora é que Mariana (Matilde Reymão) acredite em José Diogo e aconselha-o a ser ele a contar-lhe, antes que ela saiba por alguém. JD teme que Mariana não acredite nele.

Mariana chega a casa entusiasmada com o sucesso do restaurante e com o regresso da mãe. José Diogo está à espera de uma oportunidade para falar com ela e começa a ficar nervoso. Mariana percebe e pergunta-lhe o que se passa. José Diogo afirma que a respeita muito e vai respeitar sempre. Mariana estranha aquela conversa e ele finalmente conta que Mónica anda a dizer que dormiram juntos. JD conta a Mariana que Mónica já o ameaça a algum tempo e por isso é que cortou relações com ela. Mariana pergunta-lhe porque não falou com ela antes e JD diz que não a queria preocupar com mais aquele problema, mas garante que nunca dormiu com ela. Mariana acredita em JD, pois sabe o que sentem e já lidou com o lado perturbado de Mónica. JD emociona-se com o apoio de Mariana e abraça-a com força.

Mariana vai ter com Mónica e confronta-a com a mentira que inventou sobre JD. Mónica mantém a sua versão, mas Mariana não acredita e diz-lhe algumas verdades que fazem com que Mónica se irrite e perca a compostura. Mónica culpa Mariana por JD não estar com ela e dá-lhe um estalo. Mariana dá-lhe outro de volta e Mónica puxa-a pelos cabelos. Mónica arrasta Mariana, mas ela consegue defender-se e soltar-se. Mónica culpa Mariana por JD não querer ficar com ela e voltam a bater-se. Mariana avisa que está grávida, mas isso só faz crescer ainda mais a raiva de Mónica. Hector (Christian Escuredo) e Sofia (Catarina Rebelo) aparecem e conseguem separá-las. Hector pede a Mariana para ir para o seu gabinete para conversarem e leva Mónica dali. Sofia pergunta a Mariana o que se passou e ela conta que Mónica está apaixonada por JD e anda a dizer que dormiram juntos. Sofia fica chocada e pergunta se isso é verdade. Mariana tem a certeza que é mentira.

e lembra-a que está no seu local de trabalho. Mónica está fora de si e acusa Mariana de a ter vindo provocar, ao dizer que ela e JD não dormiram juntos. Hector diz que é verdade, mas Mónica afirma que Mariana não sabe. Hector acha que sabe, pois ela conhece bem JD. Mónica sente um desconforto na barriga e fica em pânico ao ver sangue. Mariana exige que Hector despeça Mónica, mas ele não quer misturar os problemas pessoais delas com o trabalho. Mariana fica perplexa. Hector afirma que nunca teve motivos para desconfiar de Mónica e não tem a certeza de que esteja a mentir naquela situação. É a palavra dela contra a de JD. Mariana vai embora revoltada. Sofia não tem dúvidas de que Hector sente algo por Mónica.

JD encontra Mariana e pergunta-lhe o que se passou. Mariana diz que Mónica lhe bateu e começou com um discurso louco de que não está com ele por culpa dela. Mariana conta que Mónica continua a afirmar que eles dormiram juntos. JD só quer proteger Mariana e tem vontade de ir falar com Mónica, mas Mariana pede-lhe para não o fazer e promete protegê-lo sempre.

Hector entra no quarto de Mónica e ao ver sangue fica muito preocupado. Hector pega em Mónica ao colo e leva-a para o hospital.

Mónica está com o olhar vazio. Hector também está triste por terem perdido o bebé. Mónica insiste que o bebé era de JD, mas Hector sabe bem que não era e Mónica acaba por reconhecer. Mónica culpa Mariana pelo sucedido, mas Hector diz que ela só se defendeu. Mónica fica com raiva e manda-o embora. Clarice (Fernanda Serrano) entra para consolar a filha. Sabe bem o que ela está a passar.