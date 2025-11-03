A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Após ser enganada, Laura cede e pede desculpa a Mariana

Exclusivo «A Protegida»: Após ser enganada, Laura cede e pede desculpa a Mariana
Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) vai ter com a mãe e ela pede-lhe desculpa por tudo a que a fez passar, por ter acreditado em Jorge (Paulo Pires). Laura (Alexandra Lencastre) está revoltada com a mentira que viveu e afirma que nunca mais quer nenhum homem na sua vida. Mariana estranha e pergunta-lhe por Óscar (Joaquim Horta). Laura diz que ele também sabia de tudo e não lhe disse nada.

 Laura está bem arranjada e fala ao telemóvel com o advogado. Ele diz-lhe que Jorge não cometeu nenhum crime e que se divorciou de Clarice, antes de casar com Laura. Esta sente nojo e revolta, por se ter deixado enganar por Jorge. O advogado diz-lhe que não podia adivinhar e que Jorge os enganou a todos.

 Laura pede ao advogado para tratar do divórcio o mais rápido possível, para depois se concentrarem no desfalque. Laura fica surpreendida com a quantidade de comida que Mariana preparou. Ela diz que vão precisar, para conseguirem enfrentar tudo o que aí vem. Laura reconhece que vão ser tempos difíceis.

Relembre o momento em que Laura deciciu acabar tudo com Jorge:

