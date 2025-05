Exclusivo «A Protegida»: Aruna é humilhada pelo próprio pai

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) dá uma aula de dança com elegância e confiança. Termina a aula e as alunas batem palmas. Rahul, que estava por ali a assistir, fica encantado com o talento de Aruna, mas não percebe porque decidiu dar aulas de dança, em vez de ser psicóloga, que é a sua formação. Aruna diz que uma coisa não invalida a outra.

Rahul quer saber a verdade sobre o noivo de Aruna. Ela acaba por contar que se envolveu com ele, porque acreditou que ele a amava e que podiam casar, mas ele deixou-a umas semanas depois. Rahul fica em choque.

Rahul continua em choque com o que a filha lhe contou. Não entende como ela foi capaz de passar por cima dos seus valores e tudo o que aprendeu. Rahul começa a humilhar Aruna. Diz-lhe que está impura e agora ninguém a vai querer. Gina (Paula Neves) aparece e protege Aruna. Esta diz que é o seu pai, mas Gina não quer saber e manda-o embora.

Recorde-se que Aruna tem um passado assustador: