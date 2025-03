Exclusivo «A Protegida»: Aruna entra em pânico com Virgílio e faz uma ameaça

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) tem muita fome, mas como não tem nada para comer, bebe água. Depois olha para o casaco, veste-o e sai. Aruna observa a rua, tão diferente do que estava habituada. Um homem aparece e pergunta-lhe se precisa de ajuda. Aruna fica com medo e foge. Choca com Virgílio que fazia a sua corrida matinal. Virgílio (Diogo Morgado) fica estupefacto com a parecença de Aruna com o quadro que está a pintar. Aruna entra em casa e tranca a porta. Está ofegante e com medo. Fecha os olhos e tenta acalmar-se.

Virgílio ainda está perplexo por ter encontrado uma mulher igual à que pintou no seu quadro. Virgílio liga à Hacker e diz que precisa de encontrar uma pessoa, mas não tem nenhuma foto, só uma pintura. Virgílio tira uma foto ao quadro e envia para a Hacker.

Virgílio faz a sua corrida matinal, mas desta vez vai olhando para os números das casas, como que à procura de alguma. Confirma a morada de Aruna no telemóvel e percebe que está no sítio certo. Virgílio está a olhar para a casa de Aruna quando ela e Sanjay saem. Virgílio e Sanjay reconhecem-se da fábrica. Sanjay vai trabalhar e Virgílio fica a falar com Aruna. Ele pede-lhe para ir com ele a um sítio, mas Aruna fica com medo e ameaça chamar a polícia.

Virgílio diz-lhe que não é preciso e mostra-lhe o quadro que tem andado a pintar, mesmo antes de a conhecer. Aruna fica atónita. Virgílio levou Aruna ao seu estúdio para ver o quadro, mas ela ainda está muito desconfiada e hesita em entrar. Virgílio deixa a porta aberta para que Aruna se sinta mais confortável. Aruna fica muito espantada com o quadro e diz que devem ter alguma ligação Kármica.

Virgílio gostava de falar mais com Aruna, para perceber o que os liga e pede-lhe o número de telemóvel, mas Aruna diz que não tem.