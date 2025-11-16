Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio

Em «Terra Forte», Aruna (Noua Wong) está chateada com o que Virgílio (Diogo Morgado) fez no restaurante. Virgílio percebe que ela ficou desiludida e pede-lhe desculpa. Virgílio pergunta se podem jantar em paz, mas Aruna fica nauseada ao olhar para a comida e diz que não tem fome. Virgílio estranha. Aruna vem com um teste de gravidez na mão e vemos que o resultado é positivo. Aruna fala com alguém ao telemóvel e pergunta-lhe se podem falar.

Aruna foi ter com Gina (Paula Neves) e já lhe contou que está grávida. Gina dá-lhe os parabéns, mas percebe que Aruna não está muito feliz e ela conta-lhe que Virgílio não quer ter filhos. Aruna não sabe o que fazer e põe a hipótese de abortar.

Virgílio vai ter com Aruna e diz-lhe que já sabe. Aruna fica em pânico porque acha que ele está a falar da gravidez. Virgílio diz que sabe que lhe ligaram para voltar para a fábrica, mas diz-lhe que não pode aceitar, porque não lhe ligaram a ele e se ela aceitasse seria uma afronta. Aruna cede ao pedido de Virgílio.