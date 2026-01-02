A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 41min
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) reza, enquanto pensa em Virgílio (Diogo Morgado) e nos momentos bons que passaram. Aruna questiona-se como as coisas mudaram tão rápido e pede à deusa que proteja o seu filho e o pai dele. Que lhe mostre o caminho de volta para eles e abra o coração para quele amor tão grande.

 Virgílio mexe nas coisas de Aruna e repara no altar que ela improvisou. Virgílio afirma que não é com rezas que aquilo vai lá e manda a deusa ao chão. Aruna vem da casa de banho e ao ver a deusa no chão, fica com a sensação de que alguém esteve ali e fica inquieta

A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: A cumplicidade cresce entre Mariana e JD

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD descobre que é irmão de Mónica e afasta-se dela

A Protegida
31 dez 2025

Aruna aconselha Mariana: «Imagina que tu e o JD se estão a conhecer pela primeira vez»

A Protegida
30 dez 2025

A Protegida: Mónica tenta pôr fim à vida

A Protegida
30 dez 2025

A Protegida: Sanjay descobre que Virgílio lhe passou a perna

A Protegida
30 dez 2025

Francisco ameaça Margarida: «Além de despedida pode ser processada»

A Protegida
30 dez 2025
Mais A Protegida

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos confrontam Marcus com provas do caso com Glória e ameaçam-no

Terra Forte
26 dez 2025
1

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Festa é Festa
31 dez 2025
2

Na outra ponta do mundo, Ana Guiomar deixa todos de queixo caído e até lhe chamam de «rainha»

Festa é Festa
24 mar 2025
3

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

26 set 2025
4

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

22 fev 2025
5

No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente

31 dez 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela

Terra Forte
Hoje

Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia

Amor à Prova
29 dez 2025

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

Hoje

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Hoje

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Hoje

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

Hoje

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

Hoje

Esta menina acabou recentemente uma relação e fez parte do elenco de «A Fazenda». Reconhece esta cara?

Ontem

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Festa é Festa
31 dez 2025

Jessica Athayde faz desabafo sobre tema polémico: «Sempre achei profundamente inútil»

31 dez 2025
Mais Fora do Ecrã