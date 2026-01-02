Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) reza, enquanto pensa em Virgílio (Diogo Morgado) e nos momentos bons que passaram. Aruna questiona-se como as coisas mudaram tão rápido e pede à deusa que proteja o seu filho e o pai dele. Que lhe mostre o caminho de volta para eles e abra o coração para quele amor tão grande.

Virgílio mexe nas coisas de Aruna e repara no altar que ela improvisou. Virgílio afirma que não é com rezas que aquilo vai lá e manda a deusa ao chão. Aruna vem da casa de banho e ao ver a deusa no chão, fica com a sensação de que alguém esteve ali e fica inquieta