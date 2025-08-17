A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Benedita deixa José Diogo ver a filha

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 21min
Exclusivo «A Protegida»: Benedita deixa José Diogo ver a filha - TVI
Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) supervisiona a montagem do berço, mas é visível que há algo a incomodá-la. Faz uma chamada e pede a alguém para ir ao palacete.  Benedita diz a José Diogo (Pedro Sousa)  que sempre que quiser vir ver a filha e Mariana (Matilde Reymão) não estiver em casa, terá as portas abertas.

JD vê o berço da filha já montado e diz que sempre pensou que fosse ele a fazê-lo. JD dava tudo para estar ali com Mariana e a filha. Benedita diz-lhe que vão estar ligados para sempre, mas JD queria que as coisas fossem diferentes. Ele diz que sonhou tanto com aquele momento e recorda quando eram crianças e brincavam às famílias.

Benedita recebe JD para ver a filha, aproveitando que saíram todos. JD pega na filha e fala com ela com carinho. Olha embevecido para Carlota e Benedita fica assoberbada com a bondade dele. JD diz que gostava muito de poder estar ali com Mariana e a filha. 

JD acaricia a filha e gostava que as coisas fossem diferentes. Benedita consola-o e diz-lhe que gostava de poder fazer mais por ele. JD diz que já está a fazer muito. JD está com Carlota ao colo e Benedita por ali. Benedita atende a chamada de Mariana e diz que está tudo bem com Carlota.

