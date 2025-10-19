Exclusivo «A Protegida»: Benedita morre e deixa Mariana e Laura em desespero

Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) termina de escrever uma carta e pousa-a em cima de um móvel. Depois vê o seu marido e a sua mãe, que olham para ela de forma singela, com uma enorme aura de paz à sua volta. Benedita sorri-lhes, tranquila, e depois respira fundo, anuindo-lhes.
Laura (Alexandra Lencastre) e Mariana (Matilde Reymão) ficam estupefactas ao ver o pequeno-almoço que Benedita preparou. Elas sabem que Benedita está muito feliz com o casamento e nem a operação a abalou. Laura vê as horas e Mariana acha melhor chamarem Benedita. Mariana ainda nem acredita que está casada com José Diogo (Pedro Sousa).
Laura chama pela mãe e cruza-se com JD. Ele diz que no jardim e na estufa Benedita não está. Laura vai ver no resto da casa. Laura entra e vê Benedita deitada, aparentemente a descansar. Laura tenta acordar a mãe, mas percebe que não responde e começa a perceber o que pode ter acontecido. Laura mede-lhe o pulso e grita de forma visceral. Mariana fica assoberbada ao ver a mãe agarrada ao corpo da avó. JD liga para o 112 e pede uma ambulância. O marido e a mãe de Benedita estão ali para levar Benedita consigo. Benedita diz que vai ficar bem e eles também.
Na mesa, vemos a orquídea roxa completamente intacta. De um momento para o outro, uma das folhas cai. O resto da flor mantém-se intacta e firme.
Recorde-se que Benedita, Laura e Mariana eram muito unidas: