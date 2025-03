Exclusivo «A Protegida»: Bomba! Saiba qual é a herança de Jorge, se Laura morrer

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) está ligeiramente embriagado e canta e dança. Jorge dirige-se para a cama, mas perde o sorriso quando vê o acordo pré-nupcial. Jorge lê avidamente o acordo pré-nupcial entre ele e Laura (Alexandra Lencastre). Lê que em caso de falecimento de Laura, Jorge não é herdeiro de nenhum dos seus bens. Jorge amassa ligeiramente os papéis na mão, furioso.

Jorge está furioso com o acordo pré-nupcial e pergunta a Virgílio (Diogo Morgado) se aquilo teve mão dele. Virgílio goza o prato e diz que não teve nada a ver com aquilo. Benedita (Maria do Céu Guerra) assume que foi ela que tratou de tudo, mas não percebe o porquê de tanto incómodo, uma vez que aquilo é uma mera formalidade e Jorge vai casar por amor a Laura. Jorge fica possesso e Virgílio ri-se.