Exclusivo «A Protegida»: Clarice dá o golpe a Jorge com uma grande pinta

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) acorda com uma mensagem da pessoa que o está a chantagear, com a localização do sítio onde devem encontrar-se para ele lhe dar o dinheiro. Jorge fica tenso e liga para aquele número, mas a chamada cai imediatamente.

Jorge olha para o dinheiro numa mala, revoltado. Fecha a mala e sai sem fazer barulho.

Jorge vai até ao local indicado e deixa a mala no sítio onde lhe dizem para deixar. Jorge fica à espera para ver quem vai pegar na mala, mas aparecem várias mulheres com um lenço vermelho na cabeça e óculos escuros, que o confundem e o fazem perder o rasto à mala.

Clarice (Fernanda Serrano) pega na mala e parte o cartão SIM que utilizou para chantagear Jorge.