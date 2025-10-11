Exclusivo «A Protegida»: Clarice, Jorge e Mónica vingam-se de Duarte

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) vai ter com Duarte (Gonçalo Braga) e revela que foi ela que lhe enviou a mensagem. Duarte fica alerta, mas logo de seguida aparece Jorge (Paulo Pires) que o imobiliza e ameaça com uma caneta, que Duarte julga ser uma faca. Clarice também aparece e diz que vão dar uma voltinha. Duarte fica cheio de medo e pede para não lhe fazerem mal. Duarte está amarrado a uma árvore.
Jorge, Clarice (Fernanda Serrano) e Mónica estão à frente dele, com um ar ameaçador. Duarte pergunta o que lhe vão fazer e Clarice diz que depende do que ele estiver a pensar fazer em relação a Gonçalo. Jerónimo chega com um atrelado de caça e diz que não deu comida ao javali. Duarte fica em pânico. Duarte já tem os bolsos cheios de cenouras e grita para que o soltem. Jorge aumenta o volume dos grunhidos do javali e Clarice pressiona Duarte a prometer que deixa Gonçalo (João Bettencourt) em paz. Mónica filma tudo.
Jorge volta a perguntar se é para soltar o javali, mas Duarte promete deixar Gonçalo em paz. Foge dali o mais rápido que pode. Jorge, Clarice e Mónica festejam. Clarice, Jorge e Mónica chegam a casa cansados, mas satisfeitos. Mónica pega no telemóvel de Gonçalo, para apagar a foto que Duarte enviou, dele e Gina a beijarem-se na discoteca. Clarice diz que o filho nunca pode saber daquilo, pois já se perdeu uma vez e não pode voltar a acontecer. Os três prometem guardar segredo.
Recorde-se que Duarte tem feito de tudo para vingar-se de Gonçalo: