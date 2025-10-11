A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Clarice, Jorge e Mónica vingam-se de Duarte

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 3min
Exclusivo «A Protegida»: Clarice, Jorge e Mónica vingam-se de Duarte - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) vai ter com Duarte (Gonçalo Braga) e revela que foi ela que lhe enviou a mensagem. Duarte fica alerta, mas logo de seguida aparece Jorge (Paulo Pires) que o imobiliza e ameaça com uma caneta, que Duarte julga ser uma faca. Clarice também aparece e diz que vão dar uma voltinha. Duarte fica cheio de medo e pede para não lhe fazerem mal. Duarte está amarrado a uma árvore.

Jorge, Clarice (Fernanda Serrano) e Mónica estão à frente dele, com um ar ameaçador. Duarte pergunta o que lhe vão fazer e Clarice diz que depende do que ele estiver a pensar fazer em relação a Gonçalo. Jerónimo chega com um atrelado de caça e diz que não deu comida ao javali. Duarte fica em pânico. Duarte já tem os bolsos cheios de cenouras e grita para que o soltem. Jorge aumenta o volume dos grunhidos do javali e Clarice pressiona Duarte a prometer que deixa Gonçalo (João Bettencourt) em paz. Mónica filma tudo.

Jorge volta a perguntar se é para soltar o javali, mas Duarte promete deixar Gonçalo em paz. Foge dali o mais rápido que pode. Jorge, Clarice e Mónica festejam.  Clarice, Jorge e Mónica chegam a casa cansados, mas satisfeitos. Mónica pega no telemóvel de Gonçalo, para apagar a foto que Duarte enviou, dele e Gina a beijarem-se na discoteca. Clarice diz que o filho nunca pode saber daquilo, pois já se perdeu uma vez e não pode voltar a acontecer. Os três prometem guardar segredo.

Recorde-se que Duarte tem feito de tudo para vingar-se de Gonçalo:

A Protegida

A Protegida: Duarte tem provas que Gina e Gonçalo se envolveram

A Protegida
Ontem

«A Protegida» - «Eu conheço a mulher que lhe destruiu a vida: Isabel Nóbrega»

A Protegida
Ontem

Óscar deixa Laura sem jeito: «Quando é que vai admitir que eu não sou só um impulso?»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Gina e Gonçalo estão um caco após noite apocalíptica 

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mariana morre de vergonha com gesto de Jorge

A Protegida
Ontem

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
1

Uau! As collants de Olívia Ortiz são um arraso e uma autêntica tendência

Queridos Papás
16 nov 2023
2

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer

A Fazenda
Ontem
3

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri trai Lukenia

A Fazenda
dom, 14 set
4

Vem aí em «A Fazenda»: Talu e Ary mentem a todos. Eis o motivo

A Fazenda
Ontem
5

Vem aí em «A Fazenda»: Talu vive momentos de aflição, que pode pôr tudo em risco

A Fazenda
ter, 2 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia

A Fazenda
Ontem

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

qui, 9 out

Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras

A Protegida
Ontem

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

A Protegida
Ontem

«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar

Festa é Festa
qui, 9 out

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
Hoje

Ana Guiomar desabafa sobre dia menos feliz: «Mau resultado»

Festa é Festa
Ontem

José Raposo chora morte: «Todas as minhas referências estão a desaparecer»

Ontem

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

A Protegida
Ontem

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out

Filho de Rita Pereira deixa fãs rendidos ao mostrar talento inesperado em vídeo com o pai

qui, 9 out
Mais Fora do Ecrã