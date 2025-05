Exclusivo «A Protegida»: Desaparecimento de Mariana deixa Laura e Benedita à beira do colapso

Em «A Protegida», Vanessa tenta dar fruta cortada a Benedita (Maria do Céu Guerra), mas ela recusa-se a comer. Laura (Alexandra Lencastre) chega e Vanessa diz-lhe que Benedita parece estar mais deprimida do que nos outros dias e hoje não comeu quase nada. Laura tenta que a mãe coma, mas Benedita recusa-se e diz que não tem razão para viver enquanto Mariana (Matilde Reymão) não voltar.

Estão as duas a sofrer e choram. Laura acha pouco provável que Mariana tenha sobrevivido ao acidente, dado o estado em que ficou o carro, mas Benedita não perde a esperança, pois o corpo nunca foi encontrado e ela tem a certeza que a neta conseguiu escapar. Benedita acredita mesmo que andam duas Vilalobos por aí.

Vemos a estufa com um ar abandonado. Mas a flor de lis tem duas folhas novas, uma maior, com uma mais pequena por baixo, que simbolizam Mariana e Carlota.

Laura está a pensar no que pode ter acontecido a Mariana e ao bebé. Jorge (Paulo Pires) estranha ver Laura em casa. Ela diz que veio ver como a mãe está, mas vai voltar para o restaurante. Jorge queixa-se por ela passar muito tempo no restaurante. Laura diz que é uma forma de homenagear Mariana e que de momento não consegue dar atenção a Jorge, nem à fábrica. Jorge explica que não estava a cobrar nada, apenas sentiu necessidade de dizer que estava com saudades. Jorge salienta que quase não tem dormido fora e Laura agradece o empenho dele, mas não consegue ser de outra forma e Teresa encorajou-a a seguir o que sente. Jorge fica furioso, por Laura trazer Teresa para a conversa.

