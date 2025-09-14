Exclusivo «A Protegida»: Duarte droga Gonçalo e filma-o com Gina

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) e Duarte (Gonçalo Braga) vão beber um copo ao bar onde Óscar (Joaquim Horta) e José Diogo (Pedro Sousa) estão a trabalhar. JD contou a Óscar o que Duarte fez, porque se preocupam com Gonçalo. Este sente-se culpado pelo que fez a Duarte e quer confiar nele e ajudá-lo.
Duarte coloca MD na bebida de Gonçalo, sem que ele veja. Hacker observa e filma Óscar e todas as suas movimentações. Gonçalo estranha ver Gina (Paula Neves) ali. Ela acaba por contar que Nuno (Tiago Teotónio Pereira) a traiu e que precisava de espairecer. Gonçalo não estava à espera daquilo e está muito eufórico por causa da droga. Gina estranha o comportamento dele. Gonçalo pede shots para ele e Gina. Duarte filma Gonçalo com o intuito de o expor nas redes sociais. Gina, Gonçalo e Duarte bebem shots. JD vai observando o irmão e estranha o comportamento dele. Gonçalo pega em Gina e lava-a para outra zona. JD pergunta a Duarte se Gonçalo está bem e ele diz que está só a afogar as mágoas.
Mónica (Catarina Nifo) acorda Gonçalo e lembra-o que têm um voo para apanhar. Gonçalo tenta recompor-se e lembrar-se do que aconteceu. Gonçalo constata que bebeu demais e pega na toalha para tomar banho.
FLASHBACK INÉDITO: Gonçalo e Gina brindam e bebem. Dançam e riem-se, cúmplices.
Leandro chama a mãe para se despachar. Gina aparece despenteada e reclama por ele estar a gritar. Leandro estranha ver a mãe assim e pergunta-lhe onde foi ontem à noite. Gina relembra-se de alguns momentos e diz que foi sair com umas amigas. Leandro apressa a mãe e ela diz que vai só tomar banho.
FLASHBACK INÉDITO: Gonçalo e Gina dançam, completamente bêbados e sem noção do que os rodeia. Bebem mais e dançam. Gina descansa um pouco, mas Gonçalo vai buscá-la para dançarem mais.
Gina pergunta a Gonçalo se disse alguma coisa a Nuno, sobre o que ela lhe contou, mas Gonçalo diz que não. Gina pede-lhe para não dizer nada. Tentam lembrar-se da noite de ontem, mas está tudo muito vago e só se lembram de beber muito e de se divertirem, mas sentem que há algo de estranho.
Duarte quer vingança: