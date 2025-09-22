A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Duarte tenta violar Clarice

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:23
Exclusivo «A Protegida»: Duarte tenta violar Clarice - TVI
Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) entra carregada de sacos de supermercado. Duarte (Gonçalo Braga) vem com ela e ajuda-a. Clarice agradece a ajuda e Duarte sugere almoçar ali com ela. Clarice acha justo, uma vez que ele a ajudou. Clarice vai ligar o forno e Duarte faz um ar maldoso.

Clarice e Duarte terminam de almoçar. Ela tenta perceber por que motivo Duarte quer ser seu amigo. Ele diz que a mãe está longe e quis voltar para fazer as pazes com o passado. Clarice parece entender os motivos dele e vai buscar a sobremesa. Duarte perde o sorriso e dirige-se para o interior. Clarice volta à sala com o gelado e estranha não ver Duarte.

Clarice chama por Duarte e ele diz que está no quarto. Clarice entra no quarto e espanta-se por ver Duarte em cima da cama só de boxers. Ele diz que está na hora de se divertirem um pouco, pois Gonçalo fez o mesmo com a sua mãe. Clarice fica assustada.

Clarice continua a debater-se para se soltar de Duarte, mas ele tem mais força do que ela. Duarte tenta beijá-la e abre-lhe o decote. Clarice grita para que ele a largue e diz veemente que não quer nada com ele, mas Duarte acha que ela só se está a fazer de difícil e que quer tanto quanto ele.

Mónica (Catarina Nifo) chega a casa, ouve os gritos da mãe a pedir que a soltem e vai ver o que se passa.

Clarice continua a debater-se para se soltar de Duarte, que tenta abrir-lhe a blusa. Mónica chega e Duarte distrai-se. Clarice aproveita para lhe dar uma joelhada e soltar-se. Mónica bate em Duarte e Clarice junta-se à filha. Duarte diz que só fez o mesmo que Gonçalo (João Bettencourt) fez à sua mãe. Clarice desaba a chorar e Mónica consola a mãe.

Gonçalo chega a casa e estranha ver a mãe de mão dada com Mónica e estarem lá dois polícias. Mónica revela que Duarte tentou abusar da mãe. Gonçalo fica em choque.

Recorde-se que Gonçalo namorou com Vitória (Sandra Celas), mãe de Duarte, e acabou de forma brusca:

A Protegida

