Exclusivo «A Protegida»: É o fim! Mariana acaba o namoro com José Diogo

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) conta a Mariana (Matilde Reymão) que ouviu uma conversa entre Jorge (Paulo Pires) e José Diogo (Pedro Sousa) e descobriu que JD veio parar ali a casa a mando de Jorge. Mariana acha que Hector está a inventar coisas para a separar de JD e manda-o embora. Mariana diz que JD tem razão e o melhor é manter Hector afastado da sua vida.

Benedita (Maria do Céu Guerra) está a cuidar das plantas, quando sente uma angústia muito grande. Ouve-se o som de um corvo. Benedita larga o que estava a fazer e sai dali atemorizada.

Mariana observa as flores e cheira-as. JD aparece e diz-lhe que é linda. Mariana confessa que não está grande coisa e conta-lhe que Hector esteve ali em casa com uma conversa estranha de que tinha sido Jorge a contratar JD para seu guarda-costas. JD fica tenso e diz-lhe que têm de falar. JD agarra nas mãos de Mariana e diz-lhe que é pessoa mais importante da sua vida. JD assume que foi contratado por Jorge, mas diz que há um motivo para isso. Vai para contar que Jorge é seu pai, mas Jorge aparece e ameaça-o. JD revela que Jorge queria que ele corresse com Mariana dali. Ela fica aturdida.

Laura (Alexandra Lencastre) e Benedita encontram-se e dizem que ambas sentiram um aperto. Percebem que só pode ser alguma coisa com Mariana e vão à procura dela.

JD tenta aproximar-se de Mariana, mas ela recua. Mariana acha que foi JD que simulou todos os ataques, para que se fosse embora. JD garante que não fez isso, mas Mariana não acredita e põe tudo em causa, até o amor dele e o pedido de casamento. Mariana acha que a ida de JD para a fábrica também tem dedo de Jorge. JD não diz nada, dando a entender que sim.

Laura e Benedita continuam à procura de Mariana. Jorge diz que a viu lá fora e pareceu-lhe que estava a discutir com JD.

JD nem sequer tenta aproximar-se de Mariana. Ela está convencida de que ele é um monstro e que só quis aproveitar-se dela e do seu dinheiro. Mariana compara-o a Jorge e percebe que foi tão enganada como Laura é enganada por Jorge. Mariana vai embora arrasada. Laura e Benedita chegam e JD diz-lhes que Mariana acha que ele é um monstro.

Recorde-se que foi tudo um plano de Jorge e Virgílio: