Exclusivo «A Protegida»: É o julgamento de Óscar e Laura faz de tudo para o tramar

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) assiste a uma reportagem sobre Óscar (Joaquim Horta). Depois atende uma chamada de Mariana (Matilde Reymão), que a informa que vai receber uns colegas da faculdade no restaurante e diz que vai ser bom para distrair a cabeça de José Diogo (Pedro Sousa). Laura percebe que a busca não deu em nada. Hector tenta saber mais pormenores, mas Laura não diz nada. Hector combina fazer um negócio ali em casa.
Óscar acaba de se vestir para o julgamento, enquanto Sofia (Catarina Rebelo) revê alguns apontamentos e garante que se Óscar fizer tudo o que combinaram, ganha o caso.
Óscar e Sofia vão a sair, mas Laura faz questão de falar com Óscar, para lhe dizer que espera que se faça justiça. Óscar sabe que Laura sabe que ele está inocente e que o motivo dela querer que seja condenado, é apenas por vingança. Ouvem-se vozes e Laura diz que lhe trouxe uma surpresa. Sofia discute com os jornalistas por perseguirem Óscar, mas eles dizem que só estão a fazer o seu trabalho e querem saber quais as expectativas para a primeira audiência. Entretanto um grupo de mães apoia Óscar e agradece-lhe o que fez pelos jovens, pois a polícia nem sempre atua como devia. Laura não quer acreditar no que ouve. Anita (Marina Mota) dá um copo de água a Laura, para se acalmar e aproveita para a chamar à atenção pela forma como está a lidar com o que Óscar fez. Anita acha que ela só está a agir assim, porque ainda o ama e tenta mostrar-lhe que o que ele fez pode não ser legal, mas ajudou muitas pessoas. Laura nega tudo e continua indignada.