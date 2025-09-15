Exclusivo «A Protegida»: Em dia crucial, Óscar revela a Laura que é tio de JD

Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) vai ter com Laura (Alexandra Lencastre) e ela continua a dizer que José Diogo (Pedro Sousa) não pode casar com Mariana (Matilde Reymão). Óscar não consegue entender porquê e diz que JD é boa pessoa. Laura acha que Óscar não sabe nada de JD, mas ele diz que por acaso até sabe e revela que é tio de JD. Laura fica boquiaberta.
Laura está siderada com o que Óscar lhe conta, sobre JD ser filho de Teresa (Sandra Faleiro) e de terem voltado para Vale do Rio para se aproximarem dele. Óscar garante que JD é boa pessoa e que era incapaz de fazer mal a Mariana. Óscar compara a história deles à de Mariana e JD e pergunta-lhe se não prefere ficar do lado do amor.
Recorde como Óscar contou a verdade ao sobrinho: