Exclusivo «A Protegida»: Em dia crucial, Óscar revela a Laura que é tio de JD

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:38
Exclusivo «A Protegida»: Em dia crucial, Óscar revela a Laura que é tio de JD
Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) vai ter com Laura (Alexandra Lencastre) e ela continua a dizer que José Diogo (Pedro Sousa) não pode casar com Mariana (Matilde Reymão). Óscar não consegue entender porquê e diz que JD é boa pessoa. Laura acha que Óscar não sabe nada de JD, mas ele diz que por acaso até sabe e revela que é tio de JD. Laura fica boquiaberta.

Laura está siderada com o que Óscar lhe conta, sobre JD ser filho de Teresa (Sandra Faleiro) e de terem voltado para Vale do Rio para se aproximarem dele. Óscar garante que JD é boa pessoa e que era incapaz de fazer mal a Mariana. Óscar compara a história deles à de Mariana e JD e pergunta-lhe se não prefere ficar do lado do amor.

Recorde como Óscar contou a verdade ao sobrinho:

