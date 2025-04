Exclusivo «A Protegida»: Festa de divórcio de Margarida termina com beijo surpreendente

Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) convida Gina (Paula Neves) para a sua festa de divórcio. Gina acha estranho, mas depois diz que é capaz de ser giro e de lhe fazer bem, pois anda com o humor péssimo por causa das hormonas. Margarida diz que vai ser no turismo rural e promete ser a loucura.

Margarida anda atrás de Mariana (Matilde Reymão) para convencê-la a ir à sua festa de divórcio. Mariana não quer ir, porque não se quer encontrar com Mónica (Catarina Nifo), mas Margarida diz que Mónica já não trabalha no turismo rural e Mariana acha que pode ter alguma coisa a ver com isso. Um estafeta chega com uma caixa de carne e JD (Pedro Sousa) chega com caixotes de legumes. Mariana fica impressionada com o empenho de JD.

Laura (Alexandra Lencastre) está arranjada para a festa de Margarida. Jorge (Paulo Pires) estranha cores tão alegres e Laura diz que quer passar boas energias. Clarice (Fernanda Serrano) traz o jantar para Jorge, mas o prato está vazio. Clarice dá uma volta sobre si própria e diz-lhe que o jantar pode esperar. Jorge lembra que Benedita (Maria do Céu Guerra) está em casa, mas Clarice não acha impeditivo. Jorge recusa-se e Clarice fica amuada.

A festa já começou. Sofia (Catarina Rebelo) serve bebidas e animação está instalada. Margarida apresenta Laura a Gina, que têm em comum estarem felizes nos seus casamentos. Gina conta que está a tentar engravidar e Laura diz que já fechou a fábrica. Fazem um brinde e divertem-se. Isabel (Sara Barradas) é atraída pelo barulho e junta-se à festa. A festa continua com muita animação. Margarida está determinada em ficar longe de homens e incentiva a Gina a beber, para relaxar e esquecer os os tratamentos. Gina cede à tentação e Margarida festeja. Mariana bebe água e está um pouco à parte. Isabel vê algumas parecenças com Virgílio (Diogo Morgado) e acha que é de família. Um polícia aparece e Margarida fica preocupada, mas rapidamente fica eufórica ao perceber que é um stripper. Laura revela que foi ela que o contratou e Mariana fica chocada. Laura diz que lhe fez bem-estar longe e pôr as coisas em perspetiva.

Margarida está cambaleante e já fala em pecar. Gina diz-lhe onde é casa de banho, caso queira ir molhar a cara e refrescar as ideias. Margarida hesita em ligar a Sanjay (Mário Oliveira), mas acaba por fazê-lo. Diz-lhe onde está e pede-lhe para ir ter com ela.

Sanjay encontra Margarida sentada no chão e vai a correr ter com ela, preocupado. Margarida diz-lhe que é muito querido e acha que está a ser castigada por não ter feito a primeira comunhão. Sanjay diz-lhe que é só uma má fase e talvez não tenha ainda conhecido o homem certo. Num impulso, Margarida beija Sanjay.

Recorde-se que o ex-marido de Margarida andava a traí-la: