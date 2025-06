Exclusivo «A Protegida»: Filipe esconde um mistério, que prova que ele não é quem parece

Em «A Protegida», Filipe (João Pedro Dantas) faz vários jogos e ganha todos. Sofia (Catarina Rebelo) conta o dinheiro. Filipe vai ter com ela e diz que precisa do dinheiro com urgência, porque o sócio anda a apertar com ele. Sofia teme que as vitórias consecutivas deem nas vistas. Um jogador de bilhar ouve a conversa.

Filipe vai a sair do turismo rural quando o jogador que ouviu a conversa vai atrás dele e diz que o conhece da televisão. O jogador ouviu Filipe dizer que o dinheiro não lhe chega e diz que tem uma forma fácil e rápida dele ganhar muito dinheiro. Filipe fica interessado.

Filipe diz ao jogador que conseguiu as licenças e ele fica satisfeito com a eficiência de Filipe. O jogador diz-lhe que vai receber o dinheiro brevemente e Filipe sorri aliviado. Sofia estranha a proximidade entre eles e pergunta a Filipe se está tudo bem. Ele diz que sim.

Sofia observa Filipe a conversar com o Jogador de bilhar. Ele diz que houve um problema com a carga e uma parte ficou retida. O jogador diz que precisa de um sítio para guardar a carga. Sofia percebe a tensão entre eles. Filipe bebe uma bebida, preocupado com a conversa que teve. Sofia pergunta-lhe o que se passa e diz que podem guardar o tabaco ali na arrecadação. Sofia diz a Filipe que ganha mais se não lhe esconder as coisas.

Filipe despeja os maços de tabaco em cima da cama de Sofia. Filipe está nervoso, por estarem a fazer aquilo às escondidas de Hector (Christian Escuredo), mas Sofia está entusiasmada.

Sofia já está a vender o tabaco. Filipe joga contra vários jogadores e vai ganhado todos os jogos. Virgílio faz uma aposta e pede uma garrafa de whisky.