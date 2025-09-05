Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) prepara um jantar afrodisíaco, não escondendo que quer conquistar José Diogo (Pedro Sousa). JD chega a casa a falar ao telemóvel com Mónica (Catarina Nifo), que lhe conta o que se passou com Gonçalo (João Bettencourt) na fábrica. JD sente o cheiro da comida e fica deliciado.
JD surpreende-se com a mesa posta para dois na sala. Mariana traz um chá, que JD prova e que o deixa com calores. Mariana come uma ostra de forma sensual e JD tem dificuldade em resistir ao que sente. JD e Mariana já beberam o chá e comeram as ostras, agora estão no prato principal, bem picante e afrodisíaco. Eles sentem cada vez mais desejo e não sabem como disfarçar.
JD passa água pela cara e pescoço, tentando refrescar-se. Mariana passa água pelo rosto. Tenta recuperar a calma. Tem medo de que JD a rejeite. JD e Mariana cruzam-se no corredor e ambos assumem que estão com calor. Mariana diz que se calhar exagerou nos temperos. Ficam muito próximos e quase a ceder à tentação. Mariana diz que ainda falta a sobremesa. JD recompõe-se e pergunta o que é, tentando afastar o que sente.
Mariana pousa a tarte em cima da bancada e come um morango com as mãos. JD olha para ela com muita dificuldade em resistir. Mariana oferece um morango a JD que o come da mão dela, enquanto se olham intensamente. Laura (Alexandra Lencastre) e Jorge (Paulo Pires) entram e eles disfarçam. Mariana diz que vai ver de Carlota e JD vai tomar banho. Laura e Jorge perceberam o clima.
Mariana está na cama e destapa-se com calor. JD está no colchão no chão e também se destapa. Mariana vê o tronco nu de JD e tem de se conter. JD vê a perna de Mariana e volta-se de costas. Mariana pergunta-lhe se está tudo bem e ele diz que sim. Distraído, JD chama Mariana de amor. Ela sorri.