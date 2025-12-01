A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Gina conta que Gonçalo é o pai verdadeiro de Nuninho

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 25min
Exclusivo «A Protegida»: Gina conta que Gonçalo é o pai verdadeiro de Nuninho - TVI
Em «A Protegida», Gina (Paula Neves) ajuda Mariana (Matilde Reymão) a embalar a comida para dar aos ex-trabalhadores da fábrica e elogia a iniciativa dela. Mariana diz que lhe faz confusão que Gonçalo (João Bettencourt) seja tão bom miúdo, tendo sido criado por Jorge e Clarice. Gina fica nervosa com a menção a Gonçalo e conta a Mariana que ele é o verdadeiro pai de Nuninho. Mariana fica em choque.

Gina já contou a Mariana o que aconteceu e o pacto que fizeram os três. Mariana não concorda que escondam quem é o verdadeiro pai de Nuninho e nem deviam impedir Gonçalo de ver o filho. Mariana relembra Gina do que fez a JD e de como percebeu que estava errada. Gina fica a pensar naquilo.  Gonçalo diz a Nuno que está arrependido do que prometeu e que quer ficar em Elvas e assumir a paternidade do filho. Nuno fica em choque e diz-lhe que não pode fazer isso, pois não foi isso que combinaram. Gonçalo diz que não pensou bem no assunto, porque se sentia culpado, mas não quer que o filho cresça envolto em mentiras.

 Gina chega a casa e estranha ver Gonçalo. Nuno percebe que eles estiveram juntos em casa de Mariana e acha que foi por isso que Gonçalo mudou de ideias. Nuno (Tiago Teotónio Pereira) conta a Gina que Gonçalo voltou com a palavra atrás e quer ficar em Elvas. Gonçalo defende que todos merecem saber a verdade, inclusive Nuninho. Gina fica sem saber o que fazer.

