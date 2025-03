Exclusivo «A Protegida»: Gina descobre que tem insuficiência ovariana

Cathy (Catarina Lima) dá a aula de dança e as alunas estão entusiasmadas. Gina (Paula Neves) também assiste e vai fazendo uns passos. Nuno chega e diz que conseguiu um pequeno empréstimo, que vai permitir manter o ginásio por mais uns meses. Gina fica muito contente e quer festejar.

Gina e Nuno (Tiago Teotónio Pereira) entram da rua ao beijos. Ela quer fazer um filho já. Nuno avisa que já não são novos e que um bebé dá muito trabalho, mas Gina está mais do que preparada. Leandro aparece e eles disfarçam. Gina diz-lhe que vai ter um irmão, mas ele não fica muito contente e diz que deviam discutir esse assunto. Nuno concorda. Gina diz que continuam aquilo mais tarde.

Gina vê fotos de Leandro em bebé e fica nostálgica. Gina conta a Nuno que foi ao ginecologista e ele disse-lhe que tem insuficiência ovariana. Nuno tenta consolar Gina e diz que para ele não há problema nenhum, pois gosta da família que têm e para ele chega, mas Gina queria muito ter mais um bebé e está desolada.

Nuno julga que Gina o chamou para matar uma barata, mas afinal quer que lhe dê uma injeção para estimular os ovários. Nuno lá dá o seu melhor. Amélia e João Diogo jantam com Nuno e Gina. Amélia elogia a comida e Gina acha que ela está só a ser simpática. Conversam sobre o tratamento que Gina está a fazer para tentar engravidar e Amélia disponibiliza-se para ajudar no que for preciso.