Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo e Mónica saem de casa após descoberta

  • Há 3h e 7min
Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo e Mónica saem de casa após descoberta
Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) e Mónica (Catarina Nifo) chegam e ficam a ouvir a discussão vinda do quarto. Ouvem Mariana (Matilde Reymão) questionar Jorge (Paulo Pires) sobre mentiras e estranham a forma como ela está a falar com ele.

 Mónica e Gonçalo estão à espera de uma explicação, mas Jorge e Clarice (Fernanda Serrano) não dizem nada. José Diogo (Pedro Sousa) regressa e tem pena dos irmãos, mas sabe que tem de lhes contar a verdade. JD revela que os pais são dois vigaristas e que já descobriu isso há algum tempo. Foi por isso que saiu de casa. Gonçalo começa a arrumar as suas roupas para ir embora de casa. Jorge tenta impedi-lo e diz que tudo o que fez, foi para lhes dar uma vida melhor.

Gonçalo sente nojo do pai e chora com raiva. Não consegue entender nada do que os pais fizeram. Mónica também faz a mala para ir embora. Não consegue aceitar o que os pais fizeram e tem pena de JD, por tudo o que teve de enfrentar sozinho. Clarice tenta explicar que tudo o que fez foi por eles, mas Mónica não perdoa tantas mentiras. Gonçalo e Mónica estão prontos para ir embora daquela casa. JD sente-se culpado pela desilusão que os irmãos estão a sentir e convida-os para irem para sua casa.

Clarice tenta impedir que os filhos saiam de casa, mas eles não lhe dão ouvidos. Clarice desaba a chorar e Jorge ampara-a. Clarice quer ir atrás dos filhos. Jorge acha melhor deixar a poeira assentar e deixar que eles digiram tudo. Jorge lembra que Laura já deve saber de tudo e têm de se preparar para o que aí vem.

Recorde-se que Jorge sempre escondeu tudo dos gemeos:

