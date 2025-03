Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo e Vitória envolvem-se

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) vai ao atelier de Vitória (Sandra Celas). Finge que ia a passar e resolveu dizer olá. Gonçalo fica fascinado com o trabalho de Vitória e ela convida-o a experimentar, segurando nas mãos dele para o ensinar. A tensão entre eles é palpável. Vitória quer pôr a peça que ela e Gonçalo fizeram no forno, pois acha que apesar de imperfeita, tem algum charme. Vitória explica que a olaria é uma espécie de terapia para lidar com o que aconteceu ao filho.

Gonçalo não consegue deixar de se sentir culpado. Vitória diz que o casamento dela também acabou por causa do acidente e pede a Gonçalo para falar dele.

Gonçalo aparece novamente no atelier de Vitória e ela pergunta-lhe se ia a passar por acaso, novamente. Ele diz que vinha ver a peça que fizeram, mas Vitória já percebeu que ele gosta dela. Vitória pede-lhe a verdade e ele beija-a. Envolvem-se e começam a despir-se.