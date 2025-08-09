A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo faz revelação estrondosa a Aruna

  • TVI Novelas
  • Hoje às 17:25
Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo faz revelação estrondosa a Aruna
Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) diz a Aruna (Noua Wong) que recusou a proposta de ir para Espanha, pois está a gostar muito de conhecer Aruna e não se quer afastar dela agora. Aruna fica feliz e os dois beijam-se. 

Virgílio (Diogo Morgado) empurra o treinador, ao saber que Gonçalo recusou a proposta. Virgílio fica furioso e pergunta como aquilo foi possível. O treinador diz que a proposta era muito boa, mas não pode obrigar Gonçalo a aceitar. Virgílio descarrega a raiva que sente em tudo o que está por ali.

Recorde-se que Virgílio morre de ciúmes deles:

