Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo fica em coma, depois de sofrer uma queda

Em «A Protegida», Manuel (Duarte Gomes) vai mais uma vez ao restaurante, mas antes de mais nada, tapa a câmara de videovigilância. Manuel olha em volta pensando no que pode destruir. Fica irritado por José Diogo (Pedro Sousa) ter conseguido arranjar tudo o que ele estragou. Depois decide sabotar o andaime, que fica na iminência de cair. Manuel retira a fita-cola da câmara e vai embora satisfeito.

Gonçalo (João Bettencourt) sobe ao andaime danificado por Manuel, sem se aperceber do estado dele. O andaime cede e Gonçalo cai, ficando inanimado. Gonçalo está estendido no chão, no meio dos destroços do andaime, inanimado. Não percebemos se está vivo ou morto.

Gonçalo está inconsciente, ferido e ligado à máquina. A enfermeira trata da medicação e sai. O médico explica a situação de Gonçalo a José Diogo e ele chora. Clarice (Fernanda Serrano), Jorge (Paulo Pires) e Mónica (Catarina Nifo) chegam de seguida e Clarice exige que os médicos façam os possíveis para salvar Gonçalo. O médico não esconde que a situação é muito complicada e ficam todos em choque. Mónica está de volta do irmão a exigir que fique bom, pois prometeu estar sempre do seu lado. O telemóvel de Gonçalo toca e Mónica atende. É Vitória (Sandra Celas) e estranha que seja Mónica a atender. Mónica diz-lhe que Gonçalo teve um acidente e está em coma no hospital. Vitória fica em choque e pergunta se o pode ir ver. Clarice está debruçada sobre Gonçalo, muito combalida. Vitória entra e apresenta-se. Clarice é dura com ela, devido às circunstâncias. Vitória percebe que não foi o melhor momento para se conhecerem e vai embora. Mónica nunca tinha visto a mãe tão abalada.

Mariana (Matilde Reymão) e José Diogo (Pedro Sousa) chegam para ver Gonçalo. Mónica diz que é melhor entrar um de cada vez e incentiva Mariana a ir primeiro, para poder falar com José Diogo.