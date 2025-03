Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo fica numa cadeira de rodas

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) fica devastado ao ver a cadeira de rodas e pergunta se vai ficar paraplégico. O médico explica-lhe a sua condição e Gonçalo fica muito revoltado. O médico quer dar-lhe um calmante, mas Gonçalo recusa. Depois sugere chamar a família dele, mas Gonçalo não quer falar com ninguém.

Gina (Paula Neves) e Nuno (Tiago Teotónio Pereira) foram buscar Gonçalo ao hospital. Ele não quis ligar à família, pois não sabe como lhes dar a notícia. Gina e Nuno dizem-lhe que se fosse um dos seus irmãos a estar naquela situação, ele também iria gostar de saber. Gonçalo fica a pensar nisso.

Gonçalo acha que está numa cadeira de rodas, para provar do seu próprio veneno, por causa do que fez a Duarte (Gonçalo Braga). Gina repreende-o por se culpar e diz-lhe que vai voltar a andar.

Vitória não foi mencionada, mas Aruna (Noua Wong) foi ter com Gonçalo, mas não é Vitória que foi mencionada, mas sim Aruna que fica muito preocupada. Ela conversa com ele e tenta perceber o que ele sente. Gonçalo não consegue sentir nada e Aruna acha que pode ter a ver com o coma. Gonçalo está revoltado por estar numa cadeira de rodas e ainda por cima ter ficado maluco.