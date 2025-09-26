Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo pede a Aruna para se despedir do ginásio

Em «A Protegida», Gina (Paula Neves) está nervosa por não ter notícias sobre o transplante de Paz (Aline Neves). Nuno (Tiago Teotónio Pereira) fala com alguém que convida Gonçalo (João Bettencourt) para participar num torneio de karaté no Reino Unido. Aruna (Noua Wong) ouve e troca um olhar constrangido e tenso com Gonçalo. Gonçalo diz a Nuno que aceita participar no torneio do Reino Unido e pede-lhe para aceitar todos os convites para torneios longe dali.
Mónica (Catarina Nifo) acha que o irmão está só a fugir de Aruna, mas Gonçalo disfarça e diz que está empenhado na sua carreira. Mónica sabe que não é verdade e acusa-o de ser igual a JD (Pedro Sousa).
Gonçalo passa à porta da sala onde Aruna está a dar uma aula e não consegue evitar olhar para lá. Gonçalo está muito magoado com Aruna e sugere que ela deixe de dar aulas ali, para não ter de se cruzar com ela. Aruna fica triste.
Recorde-se que Aruna cedeu a Virgílio: