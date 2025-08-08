Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo recebe uma proposta tentadora, mas há algo de cruel por trás

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt), Nuno (Tiago Teotónio Pereira) e José Diogo (Pedro Sousa) conversam com um treinador de Karaté que quer levar Gonçalo para o seu clube. O treinador faz uma proposta irrecusável e ficam todos incrédulos. Estão todos assoberbados com a proposta. Gonçalo pergunta se vai ter de ir morar para Espanha, dado que a sede do clube é lá e o treinador diz-lhe que sim. Gonçalo fica sem saber o que fazer. Gonçalo não sabe o que fazer.
Nuno acha que o amigo deve aceitar a proposta. JD percebe que a dúvida de Gonçalo se prende com Aruna (Noua Wong), mas acha que ele não devia tomar aquela decisão baseada nela, pois ainda é muito novo e tem muita vida pela frente.
Virgílio (Diogo Morgado) atende a chamada do treinador e pergunta-lhe como correu. O treinador diz que fez uma proposta irrecusável a Gonçalo e ele não vai ter como dizer que não. Virgílio espera que isso aconteça mesmo e que ele vá para bem longe dali.
Recorde-se que Virgílio morre de ciúmes relação de Gonçalo com Aruna: