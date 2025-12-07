Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo vê o filho pela primeira vez

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) veio visitar Carlota e despedir-se dela. Mariana diz-lhe que ela está na sala e leva Gonçalo para lá. Mariana entra com Gonçalo e Carlota puxa-o para junto dela. Gonçalo consegue ver a cara do filho pela primeira vez e fica siderado. Gina (Paula Neves) acha melhor ir embora, pois os bebés sentem quem são os pais. Gonçalo pede para lhe pegar e Gina relembra-o do que prometeu. Mariana (Matilde Reymão) volta e sente o ambiente tenso. Gonçalo diz que vai andando e Mariana estranha.
Gina conta a Gonçalo que está grávida e ele fica muito feliz por ela. Depois percebe que ela não está assim tão feliz e estranha. Gina diz-lhe que acha que o bebé é dele. Gonçalo fica em choque. Gonçalo chega desorientado, depois do encontro com Gina e o filho e sente que fez tudo mal. Gonçalo relembra-se do que combinou com Gina e Nuno, mas acha que não devia ter feito as coisas daquela forma. Gonçalo lembra-se da cara do filho e chora. Sente-se sozinho e perdido como nunca. Nuno (Tiago Teotónio Pereira), Gonçalo e Gina decidem o que fazer acerca do bebé. Nuno está muito magoado, mas está disposto a perdoar Gina e assumir o filho como seu, desde que Gonçalo desapareça para sempre. Gonçalo compromete-se a ir embora.