A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo vê o filho pela primeira vez

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:10
Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo vê o filho pela primeira vez - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) veio visitar Carlota e despedir-se dela. Mariana diz-lhe que ela está na sala e leva Gonçalo para lá. Mariana entra com Gonçalo e Carlota puxa-o para junto dela. Gonçalo consegue ver a cara do filho pela primeira vez e fica siderado. Gina (Paula Neves) acha melhor ir embora, pois os bebés sentem quem são os pais. Gonçalo pede para lhe pegar e Gina relembra-o do que prometeu. Mariana (Matilde Reymão) volta e sente o ambiente tenso. Gonçalo diz que vai andando e Mariana estranha.

Gina conta a Gonçalo que está grávida e ele fica muito feliz por ela. Depois percebe que ela não está assim tão feliz e estranha. Gina diz-lhe que acha que o bebé é dele. Gonçalo fica em choque. Gonçalo chega desorientado, depois do encontro com Gina e o filho e sente que fez tudo mal. Gonçalo relembra-se do que combinou com Gina e Nuno, mas acha que não devia ter feito as coisas daquela forma. Gonçalo lembra-se da cara do filho e chora. Sente-se sozinho e perdido como nunca. Nuno (Tiago Teotónio Pereira), Gonçalo e Gina decidem o que fazer acerca do bebé. Nuno está muito magoado, mas está disposto a perdoar Gina e assumir o filho como seu, desde que Gonçalo desapareça para sempre. Gonçalo compromete-se a ir embora.

A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Hector conhece Bárbara e falsifica a identidade

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector

A Protegida
sex, 5 dez

A Protegida: Aruna sente-se mal

A Protegida
qui, 4 dez

A Protegida: Isabel quer desistir de tudo?

A Protegida
qui, 4 dez

Virgílio revolta-se contra Mariana e Laura: «Como é que fost capaz de me enganar?»

A Protegida
qui, 4 dez

A Protegida: Jorge sai em liberdade e deixa todos em choque

A Protegida
qui, 4 dez
Mais A Protegida

Mais Vistos

Já conhece a mulher de AGIR? Surpreenda-se com a sua profissão

seg, 1 dez
1

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

qui, 18 set
2

Exclusivo «A Protegida»: Hector conhece Bárbara e falsifica a identidade

A Protegida
Ontem
3

José Raposo faz revelação emocionante sobre o passado: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses...»

ter, 2 dez
4

Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»

qua, 3 dez
5

Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo vê o filho pela primeira vez

A Protegida
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Terra Forte
qui, 4 dez

Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector

A Protegida
sex, 5 dez

Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»

Queridos Papás
sex, 5 dez

Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»

Festa é Festa
sex, 5 dez

Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI

sex, 5 dez

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Terra Forte
sex, 5 dez
FORA DO ECRÃ

Não sujar loiça ao preparar uma refeição é possível: Isaac Alfaiate ensina uma receita deliciosa

A Fazenda
Hoje

Atriz famosa faz confissão emocionante: «Só viu o mar pela primeira vez aos 14 anos»

Hoje

À procura do penteado perfeito? Apresentadora ensina truque infalível e rápido para as festas de Natal

Ontem

Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI

sex, 5 dez

Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»

Queridos Papás
sex, 5 dez

Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»

Festa é Festa
sex, 5 dez
Mais Fora do Ecrã