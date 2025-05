Exclusivo «A Protegida»: Hector ameaça o pai de Sofia

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) encontra a mãe a trabalhar e diz-lhe para ir descansar. Anita (Marina Mota) prefere estar entretida e Hector sugere que vá à festa de Margarida (Inês Herédia), para se distrair. Um pouco depois aparece António, o pai de Sofia (Catarina Rebelo). Vem bêbado e exige falar com a filha, por ter ido a sua casa, meter ideias na cabeça da mãe. Hector chama-o para falarem no seu gabinete.

Hector serve uma bebida a António, mas este recusa e diz que só quer falar com a filha. Hector diz-lhe que vai poder falar com a filha, mas dá-lhe algum dinheiro para a mão e diz-lhe que vai fazer o que ele lhe disser para fazer.

Hector chamou Sofia para o ajudar com o pc. Mariana (Matilde Reymão) chega, entretanto, e Hector fala mais alto para António ouvir. António aparece e começa a ameaçar Sofia por ter ido desestabilizar a mãe. Mariana fica muito perturbada e defende Sofia. Hector defende as mulheres e dá um chega para lá em António. Hector empurra António e este cai. Hector defende Sofia com fervor e Mariana fica orgulhosa dele. Hector promete proteger Sofia e ajudá-la a resolver mais aquele problema. Hector diz a Mariana para se ir divertir e vai pedir à mãe para ir falar com Sofia. Hector sorri por ter conseguido ganhar pontos com Mariana.

Anita reconforta Sofia. Esta está farta de viver com medo e parece determinada em fazer qualquer coisa para acabar com aquela situação.

Relembre o encontro de Sofia com a mãe: