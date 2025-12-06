A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Hector conhece Bárbara e falsifica a identidade

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:55
Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) olha para a roupa interior de Mariana (Matilde Reymão) e pega numas cuecas, enquanto fala ao telemóvel com alguém, que lhe pede urgência com as identidades falsas.

Hector diz que as coisas bem feitas levam tempo. Depois recebe outra chamada, mas diz que não pode receber nada ali em casa agora. Hector vê Virgílio (Diogo Morgado) e este aproveita para o censurar pela forma como conduziu o negócio que lhe arranjou. Hector assume que não esteve bem, mas também saiu lesado. Hector fica desconfortável por estarem a ter aquela conversa em frente a Bárbara (Ana Lamas). Esta diz que sabe muita coisa sobre muita gente e Virgílio apresenta-os. Virgílio, Hector e Bárbara jogam bilhar. Hector vai tentando perceber o que Bárbara faz exatamente e quando ficam a sós, diz-lhe que precisa de falsificar identidades.

Bárbara percebe que Hector está disposto a pagar bem e aceita. Anita (Marina Mota) vê o filho e abraça-o. Hector não partilha do mesmo entusiasmo e diz à mãe que já vai ter com ela. A Hacker entrega um envelope a Hector com as identidades falsas que ele lhe pediu. Hector dá um envelope com dinheiro à Hacker e diz que se ficar satisfeito com o trabalho dela, volta a ligar-lhe. A Hacker tem a certeza que ele vai voltar a ligar. Hector olha para os passaportes, impressionado.

Recorde-se que Hector tem tentado abusar da confiança e boa vontade de Mariana:

