Exclusivo «A Protegida»: Hector deixa Anita sem sítio para morar, mas ela vinga-se

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:24
Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) e Anita (Marina Mota) estão mais próximos e apaziguados depois da viagem a Lisboa. Hector dá uns brincos à mãe para lhe agradecer ter-lhe aberto os olhos. Hector diz estar determinado em cortar com o passado e quando estiver mais estável financeiramente, quer desfazer a sociedade com Mariana (Matilde Reymão).

Anita cruza-se com José Diogo (Pedro Sousa) e ele diz-lhe que correu tudo bem e conseguiu resistir. Anita diz-lhe que não é a melhor altura para falarem e manda JD dar meia-volta. Anita olha para trás para ver se Hector os viu e fica aliviada por achar que não, mas Hector estava escondido e viu tudo. Hector fica furioso. Hector diz que viu Anita a conversar com JD e quer saber do que falaram. Anita resolve contar que foi ela que contou a JD que o namoro de Hector e Mariana era falso. Ela diz que fez aquilo para o bem dele, pois ele andava transtornado com aquele falso namoro. Hector finge-se compreensivo e diz que a mãe fez bem, mas vemos que está inquieto e que se quer vingar.

Anita entra no seu quarto e fica perplexa ao ver um homem instalado na sua cama. Anita tenta perceber o que se passa, mas pede desculpa e sai. Anita confronta Hector com o sucedido, pois percebeu que só pode ter sido ele a fazer aquilo. Hector assume que foi mesmo e que quer Anita fora do turismo rural. Ela fica chocada. pois ainda de manhã lhe tinha dito que queria virar a página. Hector acusa a mãe de o prejudicar. Anita dá-lhe um estalo e vai embora.

Sofia (Catarina Rebelo) diz que as malas de Anita estão ali e ela pede-lhe para as guardar até ter o seu quarto disponível. Depois pede a Sofia para mudar os hóspedes para o quarto de Hector e diz que Hector é que vai embora do turismo rural, pois está em seu nome. Hector diz-lhe que não pode fazer isso, mas Anita garante que pode e avisa-o para não voltar a pisar a linha.

