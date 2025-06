Exclusivo «A Protegida»: Hector descobre que Mariana está viva

Em «A Protegida», uma estrangeira vê a reportagem sobre o prémio de Mariana (Matilde Reymão) e parece reconhecê-la.

A estrangeira está a ouvir música no telemóvel e contempla a paisagem. A música acaba e ela vai mudar para outra, mas sem querer vai parar às fotos e vê uma foto de Mariana a cozinhar ali. A estrageira percebe agora que a Mariana que esteve ali, é a mesma da reportagem.

Hector (Christian Escuredo) diz a Laura (Alexandra Lencastre) que está na altura de mudarem de estratégia, pois já passou muito tempo e não há nenhuma novidade de Mariana. Hector sugere oferecerem uma recompensa a quem tiver informações sobre Mariana. Laura concorda.

Algumas pessoas distribuem e afixam novos cartazes de Mariana, onde se oferece uma recompensa.

A estrangeira já viu os cartazes de Mariana, onde agora oferecem uma recompensa. Ela olha para a dívida do cartão de crédito e prepara-se para ligar para os números do cartaz, mas pensa em Mariana a pedir-lhe para guardar o seu segredo e hesita em ligar.

A estrangeira da roulotte aparece no turismo rural e diz que quer falar com Hector. Sofia (Catarina Rebelo) estranha. Hector recebe a estrageira e ela diz que veio por causa do cartaz. A estrangeira pergunta quanto é a recompensa e revela que esteve com Mariana. Hector fica tenso. Hector está muito nervoso com o que a estrangeira lhe contou. Ela conta que Mariana apareceu na sua roulotte, depois de ter tido um acidente de carro e que a ajudou e ficou por lá umas semanas, mas depois foi embora. Hector quer provas e a estrageira mostra-lhe uma foto de Mariana a cozinhar na barragem.

FLASHBACK INÉDITO: Mariana caminha zonza pelo campo, com sangue a escorrer-lhe pelas pernas. A estrangeira vê-a e ajuda-a.

Hector entrega um envelope com a recompensa à estrangeira e agradece-lhe pelas informações. A estrageira vê o dinheiro e diz que lhe vai dar muito jeito. Hector pede à estrageira para ir falar com a família de Mariana, mas a estrangeira diz que isso não pode fazer e sai a correr. A estrangeira sai a correr do gabinete de Hector em direção à rua. Hector vai atrás dela. A estrageira sai para a rua e Hector vai atrás dela. Sofia estranha. Hector volta e diz que a perdeu de vista. Hector conta a Sofia que a estrangeira viu Mariana e tratou dela durante semanas depois do acidente. Sofia fica surpreendida e feliz por Mariana não ter morrido.