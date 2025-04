Exclusivo «A Protegida»: Hector descobre quem é o verdadeiro pai do filho de Mónica

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) está a trabalhar, mas fica absorto nos seus pensamentos, ao lembrar-se do que aconteceu naquela manhã. Nuno (Tiago Teotónio Pereira) repara e pergunta-lhe o que se passa. José Diogo acaba por confessar que acha que foi drogado por uma mulher e que se envolveu com ela. Nuno fica petrificado.

Mónica (Catarina Nifo) chega alegre e Hector (Christian Escuredo) faz um comentário sobre as oscilações de humor dela. Mónica diz que as coisas estão finalmente a correr bem e que em breve vai poder consolar o coração partido de Mariana (Matilde Reymão). Hector pergunta-lhe se já contou a José Diogo que vai ser pai e ela diz que fez algo relacionado com isso.

Hector vê as imagens da câmara de videovigilância do restaurante e percebe que Mónica drogou José Diogo para se poder envolver com ele. Logo, isso prova que eles não tiveram nada antes e que o filho dela só pode ser seu.

Nuno tenta perceber melhor o que aconteceu. Nuno diz que se José Diogo acordou despido ao lado dessa mulher, pode muito bem ter acontecido alguma coisa. José Diogo afirma que ama Mariana e nunca quis nada com essa mulher. Nuno percebe que José Diogo a conhece, mas ele disfarça e diz que a conhece da noite. Apesar de não ter feito nada de mal, José Diogo sente-se culpado.

José Diogo está a trabalhar, quando Hector surge e começa a falar sobre histórias de amor entre meios-irmãos. Hector diz que neste caso foi uma traição. José Diogo garante que não fez nada, mas Hector afirma que Mónica não diz o mesmo. Hector aconselha José Diogo a contar a verdade a Mariana, para que ele a possa consolar. José Diogo perde o controlo e ameaça Hector.