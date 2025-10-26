Exclusivo «A Protegida»: Hector e Anita espiam Mariana

Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) comenta com Isabel (Sara Barradas) que Jorge (Paulo Pires) tem muita lata em aparecer ali. Óscar tem medo de descobrir que tenha sido Jorge a matar Teresa (Sandra Faleiro), pois não sabe o que lhe faria. Mariana diz que Jorge se fez de vítima, mas já foi embora. Hector mostra-se disponível para ajudar. Mariana (Matilde Reymão) agradece, mas diz que não precisa de nada.
Jorge tenta manipular José Diogo (Pedro Sousa) para que não conte nada, mas ele não se deixa levar e está determinado em contar toda a verdade. JD diz que não considera que Clarice seja sua mãe e Jorge dá-lhe um estalo. JD indica a porta da rua a Jorge.
Laura (Alexandra Lencastre) faz um brinde e um pequeno discurso sobre Benedita (Maria do Céu Guerra). Todos se emocionam. JD faz uma carícia a Mariana e Hector fica cheio de ciúmes.
Laura faz novo brinde e todos se juntam a ela. Mariana não consegue evitar as lágrimas. Hector (Christian Escuredo) reconforta-a e JD tem de controlar os nervos. Mariana vê as imagens da câmara de vigilância da filha e diz a JD que está ferradinha a dormir. Hector observa a linguagem corporal dos dois e fica cheio de ciúmes. Anita (Marina Mota) nota que o filho os observa e pergunta se está tudo bem. Hector diz que sim, mas faz um sorriso forçado. Mariana despede-se de Margarida e agradece-lhe por ter vindo. Margarida dá força a Mariana e diz que Paz lhe mandou um beijinho. Mariana chora e afirma que os próximos tempos não vão ser fáceis. Hector continua a observar Mariana e JD. Anita observa o filho.
Mariana sente-se perdida sem a avó e chora. JD abraça-a e promete estar sempre ali para ela. Mariana relembra que ninguém pode perceber que estão juntos, mas alguém os observa da porta que dá acesso à estufa. Mariana diz que se sente doente e vai ao wc lavar a cara. JD não aguenta ver Mariana tão triste e beija-a. Mariana diz que não é nada fácil fazer o que Benedita pediu e tem medo de se esquecer da voz dela. JD mostra-lhe a aliança e afirma que ela vai estar sempre com eles e foi graças a ela que casaram. JD vai ver Carlota. Anita estava escondida, a ouvir tudo.
Recorde-se que há uns tempos, foi Anita quem ajudou JD: