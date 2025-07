Exclusivo «A Protegida»: Hector é investigado pela polícia

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) mostra a Mariana (Matilde Reymão) o painel de pistas sobre o desaparecimento dela e como fez tudo para tentar encontrá-la. Mariana fica impressionada e pede desculpa pelo sofrimento que lhe causou. Hector promete protegê-la daqui para a frente, mesmo que corra risco de vida. Hector tenta beijar Mariana, mas ela esquiva-se.

Dois Polícias à paisana chegam e informam que receberam uma denúncia anónima, sobre atividades ilegais ligadas a Hector Moreno. Sofia (Catarina Rebelo) fica aflita. Os polícias pedem para falar com Hector.

Hector pede desculpa a Mariana e diz que se deixou levar pela emoção. Ela diz que não precisa de pedir desculpa e agradece tudo o que fez por ela, mas neste momento está destruída e não consegue sentir nenhuma emoção. Hector está disposto a esperar, mas ela diz-lhe que não vale a pena. Sofia informa Hector da presença dos Polícias e ele fica tenso. Sofia informa Hector que estão ali dois polícias para fazer uma rusga ao estabelecimento, por denúncia de atividades ilegais. Sofia pergunta a Hector se é outra brincadeira sua.

Mariana e Hector cruzam-se com Laura (Alexandra Lencastre) e Jorge (Paulo Pires). Laura fica satisfeita por ver Mariana com Hector. Mariana fica desiludida ao perceber que a mãe e Jorge fizeram as pazes. Hector está tenso por ter a polícia à sua espera e sugere que vão todos conversar para a esplanada.

Os Polícias mostram o mandado a Hector e dizem que vão começar as buscas. Hector não percebe por que motivo o vão fazer, mas não se opõe. Sofia está muito nervosa. Hector assiste aos Polícias a recolherem os seus bens para levarem para investigação. O novo advogado de Hector chega e explica-lhe o porquê daquela rusga. O advogado diz que houve uma denúncia de corrupção no licenciamento de terrenos para construção de resorts. Hector engole em seco, mas diz que nunca fez nada disso. Sofia também está nervosa e tenta perceber quem poderá ter feito a denuncia. Hector diz que só pode ter sido Filipe e Sofia fica a assimilar. Mariana aparece e Hector diz que tem uma situação chata para resolver. Mariana diz que vai andando. Hector agarra-lhe nas mãos e diz que vai estar sempre ali para ela. Sofia esgueira-se para o seu quarto. Sofia conta a Hector que Filipe (João Pedro Dantas) roubou o dinheiro que ela tinha ganho com as apostas e venda de tabaco, por isso foi mesmo ele que fez a denúncia, para se vingar deles. Os Polícias saem com todo o material confiscado e dizem a Hector para aguardar pelo resultado da investigação. Hector pede a António para começar a delinear a sua defesa.

Recorde-se que Sofia estava à frente dos jogos ilegais: