Exclusivo «A Protegida»: Hector e Mariana fazem proposta inimaginável a José Diogo

Em «A Protegida», Nuno (Tiago Teotónio Pereira) e Gonçalo (João Bettencourt) estão felizes por José Diogo (Pedro Sousa) estar de volta aos treinos.

Mariana (Matilde Reymão) e Hector (Christian Escuredo) chegam e dizem que querem falar com JD. Ele diz não ter nada para falar com Hector, mas Mariana insiste e ele cede.

JD fica incrédulo quando Hector lhe diz que estão interessados em comprar a parte dele do ginásio. JD diz que não está à venda e o que lhe interessa recuperar não é dinheiro. JD não quer acreditar que Mariana lhe está a propor uma coisa daquelas, ainda por cima com Hector. Mariana promete manter os trabalhadores do ginásio e Hector vai aumentando a oferta até JD aceitar, mas ele insiste que o que quer não está à venda e não vai desistir. Mariana diz-lhe que o odeia e vai embora. JD sorri e afirma que é paciente.

Recorde-se que JD esteve preso por estar associado ao desaparecimento de Mariana: