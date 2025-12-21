Exclusivo «A Protegida»: Hector finge ser amigo de JD

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) explica a José Diogo (Pedro Sousa) que Hector (Christian Escuredo) tem sido uma espécie de pai para Carlota. Hector não gosta muito daquela designação, mas resolve não levantar ondas e mostra-se simpático com JD, até para perceber melhor qual o estado dele e pensar no seu próximo passo.

JD diz que não se lembra de nada e que tem de ir embora. Hector acompanha-o à porta. Hector acompanha JD à porta. Diz-lhe que eram amigos e que quer ajudá-lo a relembrar-se da sua vida. JD agradece o apoio de Hector e acha que fez um bom trabalho com Carlota. Hector sorri, fingido.

Recorde-se que foi Hector quem atacou JD: