Exclusivo «A Protegida»: Hector quer ficar com Carlota

  TVI Novelas
  Hoje às 09:56
Exclusivo «A Protegida»: Hector quer ficar com Carlota - TVI
Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) e Hector (Christian Escuredo) estão na estufa a apanhar ervas aromáticas. Hector pergunta a Mariana se já pensou na proposta dele, de perfilhar Carlota.

Mariana tenta explicar a Hector que Carlota tem pai e não há necessidade de Hector a perfilhar. Hector relembra que Carlota não tem qualquer vínculo com o pai e que ele desapareceu e nunca quis saber da filha. Hector acha que tornar legar o vínculo que eles estabeleceram naturalmente, é bom para todos, sobretudo para Carlota.

Recorde-se que não é a primeira vez que ele faz este tipo de conversa:

