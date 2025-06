Exclusivo «A Protegida»: Inesperado! Gonçalo e Aruna beijam-se

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) chega com os pais para assistirem ao combate de karaté. Hélder procura por Mónica (Catarina Nifo) e Aruna garante que ela vai assistir ao combate. Os pais de Aruna não estão muito convencidos com a conduta de Gonçalo (João Bettencourt) e perguntam a Aruna se não lhe faz confusão que Gonçalo lute. Aruna diz que não e pede aos pais para o apoiarem.

Gonçalo veste o Kimono. Concentra-se no combate e no que vai dizer aos pais de Aruna, para os impressionar. Nuno diz-lhe que está mais do que preparado para combater e lembra que é uma forma de homenagear José Diogo (Pedro Sousa).

Gonçalo quer ir falar com os pais de Aruna antes do combate. Nuno (Tiago Teotónio Pereira) pede-lhe para se concentrar e pensar nisso depois. Óscar (Joaquim Horta) chama Gonçalo e diz-lhe que está ali porque JD lhe pediu. Ao ver Gonçalo, Óscar lembra-se do que aconteceu. Gonçalo lê o bilhete de JD e emociona-se. Mónica e Clarice (Fernanda Serrano) chegam para o combate.

FLASHBACK INÉDITO: Óscar, algemado, é levado para a prisão. Óscar é conduzido para a cela. O guarda prisional diz-lhe para tirar a farda de polícia, porque não vai precisar dela ali. Percebemos que quase matou uma criança.

Está tudo pronto para o campeonato. Gonçalo diz aos pais de Aruna que é importante tê-los ali, pois quer que façam parte da sua vida. Eles ficam bem impressionados com as palavras dele, embora achem que aquele não é o melhor local para se conhecerem. Clarice e Mónica gritam para Gonçalo dar cabo do adversário. Os pais de Aruna ficam chocados.

Gonçalo luta com o adversário e Rahul já está completamente embrenhado no combate. Os pais de Aruna estão orgulhosos de Gonçalo. Aruna não esperava aquela reviravolta. Clarice e Mónica percebem que Aruna é o novo crush de Gonçalo e parecem aprovar. Gonçalo ganha o combate e dedica a vitória a JD.

Algumas crianças dão uma garrafa a Gonçalo para assinar. Ele está contente com a vitória, mas acha que não é caso para tanto. Aruna diz que os pais ficaram muito orgulhosos dele e ainda não os tinha visto tão animados desde que chegaram. Gonçalo abraça Aruna e acaba por beijá-la. Depois afastam-se para não deitarem tudo a perder.

Aruna ainda está a pensar no beijo de Gonçalo. Os pais dizem-lhe que Gonçalo parece ser um homem sério e capaz de a proteger, por isso dão-lhe permissão para a cortejar e iniciarem uma vida a dois. Aruna atende uma chamada de Virgílio. Ele diz-lhe que tem saudades dela e quer recuperar o tempo perdido. Aruna está cada vez mais dividida.

Virgílio (Diogo Morgado) fica frustrado com a resposta de Aruna, mas não pensa desistir. Virgílio sabe que vai magoar Aruna, mas precisa dela.

Gonçalo despe-se para tomar banho e pensa no beijo de Aruna.

Recorde-se que Gonçalo já tinha tentado beijar Aruna: