Exclusivo «A Protegida»: Irene descobre a aliança macabra entre Virgílio e Jorge

Em «A Protegida», Irene (Sílvia Filipe) chega a casa e diz que tem de contar a verdade a alguém sobre Jorge (Paulo Pires). Virgílio (Diogo Morgado) ouve e fica tenso.

Irene conta a Virgílio que encontrou Clarice (Fernanda Serrano) engalfinhada com Jorge na cama. Virgílio diz que isso é uma acusação muito forte e pede a Irene para se acalmar e pensar bem no que viu. Irene conta ainda que Jorge a prendeu durante a noite e Virgílio finge que fica chocado. Virgílio leva Irene para a estufa, para poderem falar mais à vontade. Irene já contou tudo a Virgílio e ele finge-se muito indignado. Irene diz que agora quer ir falar com Laura (Alexandra Lencastre) e Virgílio oferece-se para a levar à fábrica. Irene agradece.

Virgílio conduz o seu carro com Irene ao lado. Irene não está a reconhecer o caminho para a fábrica e Virgílio diz que precisou de fazer um desvio. Irene pede para sair, mas Virgílio não deixa. Ela tenta abrir a porta, mas está trancada. Irene percebe que Virgílio lhe mentiu. Virgílio arrasta Irene para o estúdio e tranca a porta. Irene reconhece a casa e percebe que Virgílio está feito com Jorge. Virgílio não nega. Irene sentiu sempre uma energia negativa à volta dele e agora não tem dúvidas. Jorge chega e repreende Irene por não ter feito o que combinaram. Virgílio acha que Jorge não foi claro o suficiente. Irene desconfia que a vão matar, pois já previu a sua morte, só não sabia que ia ser assim. Jorge garante que não a quer matar, mas tem de fazer o que combinaram e não levantar problemas. Jorge diz que fez alguns telefonemas e descobriu que Irene tem uma irmã e um sobrinho que é mecânico. Irene fica chocada por Jorge saber aquilo tudo. Jorge diz que seria uma pena ter de prejudicar a vida de um jovem por causa das escolhas erradas de Irene. Ela chora e pede para não lhe fazerem mal.

Mariana (Matilde Reymão) e Benedita (Maria do Céu Guerra) receberam a mesma mensagem de Irene a dizer que foi para o Douro cuidar da irmã e que depois liga. Elas acham muito estranho ela ter ido sem dizer nada, mas vão esperar para falar com ela e perceberem melhor o que se passou.

De relembrar que Irene nunca confiou em Jorge: