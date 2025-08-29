Exclusivo «A Protegida»: Isabel e Óscar descobrem que a morte de Teresa não foi acidental

Em «A Protegida». Pereira revela que encontraram sangue de outra pessoa no carro, por isso é quase certo de que ia lá mais alguém e que pode ser o culpado do acidente. Só falta descobrir a quem pertence o sangue. Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas) tentam perceber quem poderia ter motivos para querer matar Teresa (Sandra Faleiro). Pensam em Jorge (Paulo Pires) e Clarice (Fernanda Serrano), mas não chegam a nenhuma conclusão. Sabem que Sofia (Catarina Rebelo) também andava a chantageá-la, mas não conseguem encontrar um motivo forte. Óscar promete andar em cima da investigação e se descobrir que foi Jorge, ele mesmo lhe trata da saúde.
