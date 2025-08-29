A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Isabel e Óscar descobrem que a morte de Teresa não foi acidental

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:30
Exclusivo «A Protegida»: Isabel e Óscar descobrem que a morte de Teresa não foi acidental - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida». Pereira revela que encontraram sangue de outra pessoa no carro, por isso é quase certo de que ia lá mais alguém e que pode ser o culpado do acidente. Só falta descobrir a quem pertence o sangue. Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas) tentam perceber quem poderia ter motivos para querer matar Teresa (Sandra Faleiro). Pensam em Jorge (Paulo Pires) e Clarice (Fernanda Serrano), mas não chegam a nenhuma conclusão. Sabem que Sofia (Catarina Rebelo) também andava a chantageá-la, mas não conseguem encontrar um motivo forte. Óscar promete andar em cima da investigação e se descobrir que foi Jorge, ele mesmo lhe trata da saúde.

Recorde que Teresa atacou e amarrou Jorge:

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Sujos e mais próximos que nunca... Será assim o primeiro beijo de Óscar e Laura?

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: JD lamenta ter conhecido a mãe no dia da sua morte

A Protegida
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Mariana teme o pior pela filha e pede ajuda a JD

A Protegida
Hoje

A Protegida: Virgílio e Hector tornam-se aliados?

A Protegida
Ontem

Teresa está “cega” de vingança por Jorge: «Sou a miúda que engravidaste e iludiste»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Será Carlota a chave para a reaproximação de JD e Mariana?

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez

A Fazenda
Hoje
1

Desaparecimento de Duarte deixa fãs ao rubro: Afinal sobreviveu?

A Fazenda
sex, 11 abr
2

Exclusivo «A Fazenda»: Alex conta a verdade sobre Miguel e Júlia não aborta

A Fazenda
qua, 27 ago
3

Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação

A Fazenda
Hoje
4

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

A Fazenda
Ontem
5

Exclusivo «A Protegida»: Isabel e Óscar descobrem que a morte de Teresa não foi acidental

A Protegida
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Eva assume a Joel gostar de Talu

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago

Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez

A Fazenda
Hoje

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

A Fazenda
Ontem

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Festa é Festa
Ontem
FORA DO ECRÃ

A família de Madalena Aragão e João Neves está a crescer: «O melhor presente de sempre»

Hoje

Inês Aires Pereira fez procedimento estético. Veja como ficou e entenda o que é o skin booster

Hoje

«Este vídeo não se pode perder»: Diogo Amaral mostra momento hilariante das férias com Jessica Athayde em Bali

Hoje

Descobrimos o segredo para uma pele perfeita aos 73 anos. Esta é a rotina de beleza de Helena Isabel

Hoje

Madalena Aragão fez anos e há uma nova foto com João Neves para celebrar

Ontem

Assim foi o querido mês de agosto de Kika Cerqueira Gomes: uma vida de sonho e luxo aos 22 anos

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN