Exclusivo «A Protegida»: Já sabemos quem é o culpado da morte de Teresa

Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) fica perdido ao saber que o sangue encontrado no carro de Teresa (Sandra Faleiro), não pertence a Jorge (Paulo Pires), pois não consegue pensar em mais ninguém que quisesse fazer mal a Teresa.

Aruna (Noua Wong) e Virgílio (Diogo Morgado) acabaram de fazer amor. Aruna desconfia que Virgílio continua a consumir e pede-lhe para parar, pois já perdeu os pais e não quer perder mais ninguém. Virgílio promete parar. Aruna repara numa cicatriz recente em Virgílio e pergunta-lhe como a fez. Virgílio lembra-se do acidente, mas mente e diz que foi a correr.

Virgílio recorda o momento a seguir ao acidente de Teresa. Virgílio arrasta Teresa para fora do carro. Fica em pânico sem saber o que fazer mais.

Recorde o momento em que Teresa foi encontrada: