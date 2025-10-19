A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Já sabemos quem é o culpado da morte de Teresa

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 25min
Exclusivo «A Protegida»: Já sabemos quem é o culpado da morte de Teresa - TVI
Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) fica perdido ao saber que o sangue encontrado no carro de Teresa (Sandra Faleiro), não pertence a Jorge (Paulo Pires), pois não consegue pensar em mais ninguém que quisesse fazer mal a Teresa.

Aruna (Noua Wong) e Virgílio (Diogo Morgado) acabaram de fazer amor. Aruna desconfia que Virgílio continua a consumir e pede-lhe para parar, pois já perdeu os pais e não quer perder mais ninguém. Virgílio promete parar. Aruna repara numa cicatriz recente em Virgílio e pergunta-lhe como a fez. Virgílio lembra-se do acidente, mas mente e diz que foi a correr.

Virgílio recorda o momento a seguir ao acidente de Teresa. Virgílio arrasta Teresa para fora do carro. Fica em pânico sem saber o que fazer mais.

Recorde o momento em que Teresa foi encontrada:

