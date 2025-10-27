Exclusivo «A Protegida»: JD assegura a Jorge que o vai desmascarar

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) está de saída, quando José Diogo (Pedro Sousa) o vê. JD pede a Jorge para acabar com as provocações. Jorge quer voltar à vida que tinha antes de existirem as Vilalobos. JD diz que isso não é possível e leva Jorge para o WC.

José Diogo diz a Jorge que vai contar a verdade toda a Mariana (Matilde Reymão) depois da homenagem. Jorge fixa perplexo. Jorge tenta manipular JD para que não conte nada, mas ele não se deixa levar e está determinado em contar toda a verdade. JD diz que não considera que Clarice seja sua mãe e Jorge dá-lhe um estalo. JD indica a porta da rua a Jorge.