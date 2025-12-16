Exclusivo «A Protegida»: JD confronta Mónica sobre a sua identidade. Ela tenta suicidar-se

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) estaciona de forma brusca e Mónica (Catarina Nifo) pergunta-lhe onde esteve. Mónica quer abraçá-lo, mas JD afasta-se e diz que esteve em Elvas. JD pergunta se Mónica lhe mentiu e se o seu verdadeiro nome é José Diogo. Ela fica muito tensa.
Mónica sente-se encurralada e pensa antes de dizer algo que não deva. Mónica pergunta se lhes falou dela, mas JD diz que só disse que tinha namorada. Mónica respira de alívio e tenta apelar à compaixão de JD. Mónica relembra-o de que o tratou sempre bem e que é muito feliz ali. JD não nega, mas merece saber a verdade. Mónica afasta-se a chorar.
JD tenta entrar na autocaravana, mas está trancada. JD chama por Mónica, mas ela não responde. O telemóvel dela toca e JD estranha que a mala esteja ali. JD começa a olhar em volta, tentando perceber onde ela possa estar e quando olha em direção ao mar, fica tenso com algo que vê. Mónica entra vestida no mar, enquanto chora convulsivamente. Começa a ouvir os gritos de JD e entra o mais rápido que pode no mar, mas JD consegue alcançá-la. Mónica está desesperada por JD já não querer saber dela. JD afirma que ela vai ser sempre importante, pois foi ela que cuidou dele. Mónica começa a ceder.
Recorde-se que Mónica tem inventado várias versões a JD: