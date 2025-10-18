A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: JD conta a verdade a Mariana sobre os seus pais

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 42min
Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) chega e pergunta imediatamente pela filha. Clarice (Fernanda Serrano) diz-lhe que está no quarto com Jorge (Paulo Pires)e que os irmãos saíram. JD dirige-se para o quarto.

JD vê Jorge com Carlota e os dois olham-se com intensidade. JD pede a Jorge para lhe entregar a filha e ele assim o faz. JD respira de alívio e pergunta a Jorge o que ia fazer a Carlota. Alguém entra na sala e ouve a conversa de Jorge e JD no quarto. Jorge pergunta a JD se achou que ele ia fazer mal à sua neta. JD relembra-o de que a levou sem autorização. Jorge afirma que a ama, tal como ama JD. Jorge diz que só trouxe Carlota porque JD começou com ameaças e teve de agir. Jorge quer que JD perceba que o destino de todas as pessoas que ama, está nas suas mãos e volta a ameaçá-lo para não contar nada a Mariana e Laura (Alexandra Lencastre).

Nisto, surge Mariana (Matilde Reymão) e JD revela que Jorge e Clarice são os seus pais adotivos. JD promete contar tudo. Grande tensão.

JD conta que Jorge o contratou para afastar Mariana de Vale do Rio e que sempre foi casado com Clarice, só se divorciou dela, para poder casar com Laura e dar-lhe o golpe. Clarice está em pânico.

Jorge aproveita a revelação para virar Mariana contra JD e salientar que ele sempre soube de tudo e nunca lhe contou. JD diz que Jorge ameaçou a vida de Mariana. Mariana continua banzada com tudo o que descobriu e percebe porque Clarice se foi enfiar em sua casa, como empregada de limpeza.

Mariana avisa Jorge que não vai conseguir nada de Laura e que ela vai divorciar-se dele. Gonçalo (João Bettencourt) e Mónica (Catarina Nifo)  ouvem isto e ficam muito confusos. Mariana diz-lhes para explicarem aos filhos, as pessoas deploráveis que são. Mariana vai embora com a filha. JD quer ir com ela, mas Mariana recusa e diz que ele lhe devia ter contado a verdade mais cedo.

JD explica que Jorge ameaçou fazer-lhe mal, mas mesmo assim Mariana preferia saber a verdade. Mariana diz a JD para ir defender os irmãos e falam depois.

