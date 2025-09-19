Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) embala Carlota e conta-lhe uma história onde a mãe é uma menina guerreira. JD diz que Mariana (Matilde Reymão) luta pelos seus sonhos, mas nunca se esquece de ajudar os outros e é isso que está a fazer agora. Benedita ouve a história e fica comovida. Benedita (Maria do Céu Guerra) diz que gosta muito de JD e sugere que ele vá buscar Mariana, pois também precisa de descansar.
JD veio buscar Mariana e diz que Carlota ficou em segurança. JD pede desculpa por a ter chateado com a história de Hector (Christian Escuredo) querer ir lá para casa, mas claro que Mariana faz o que quiser, pois a casa é sua. Mariana gosta de ver JD mais calmo e ponderado e diz que Hector não vai lá para casa, porque já há gente a mais.
Recorde-se que Mariana e Hector andaram a fingir que eram namorados: