Exclusivo «A Protegida»: JD descobre que é irmão de Mónica e afasta-se dela

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) conta a José Diogo (Pedro Sousa) que Mónica (Catarina Nifo) é sua irmã e que pelos vistos esteve com ele estes dois anos, mesmo sabendo que ele era casado e tinha uma filha. Mónica diz que só o quis proteger de Mariana. JD fica muito confuso.

Mariana está revoltada com o que Mónica fez e tem vontade de lhe bater. JD protege Mónica. Héctor (Christian Escuredo) segura Mariana e diz-lhe que não é assim que as coisas se resolvem. Mónica insiste que salvou JD e que ele foi muito feliz nestes dois anos em que viveram longe de Elvas.

JD fica muito confuso e pede para falar a sós com Mónica. JD está desiludido e revoltado com Mónica por lhe ter mentido. Ela diz que só quis dar-lhe uma vida boa e relembra-o de todos os bons momentos que passaram. JD diz que os bons momentos não justificam as mentiras e afasta-se. Mónica quer ir atrás dele, mas ele diz-lhe que não quer estar com ela.

Recorde o momento em que JD viu Mariana: